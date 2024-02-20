الصدام الأول بين ريال مدريد ومبابي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن ظهور أزمة حقيقية بين ريال مدريد ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال مفاوضات النادي الملكي للتوقيع مع المهاجم الفرنسي.



وذكرت تقارير عديدة، أن مبابي سينضم للريال مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في تموز المقبل، وأن المهاجم الفرنسي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى النادي الملكي.

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وبحسب صحيفة "آس"، فيكمن الخلاف بين ريال مدريد ومبابي حول مشاركة اللاعب برفقة منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف المقبل.



وتعول فرنسا كثيرا على مشاركة مبابي لمنح دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها، زخما كبيرا، كما يرغب اللاعب نفسه في المشاركة والتواجد للحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية بعد حصوله على كأس العالم في مونديال "روسيا 2018".



وذكرت "آس"، أن المشاركة في الألعاب الأولمبية كانت إحدى الحجج التي ضغط بها باريس سان جيرمان على مبابي من أجل تجديد عقده عام 2022، حيث تم اختياره ليكون حامل العلم الفرنسي في حفل الافتتاح.



وأوضحت أن المشاركة في الأولمبياد ليست ضمن مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبالتالي من حق الأندية الاحتفاظ باللاعبين وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخبات. فضلا عن أنه لا يتم منح اللاعبين تعويضا إذا تعرض أحدهم لأي إصابة، كما حدث مع ريال مدريد في الألعاب الأولمبية السابقة عندما أصيب الإسباني داني سيبايوس.



وذكرت "آس" أن الصيف المقبل سيكون مزدحما للغاية، حيث ستلعب بطولة كأس أوروبا أولا من 14 حزيران إلى 14 تموز، ثم ستقام الألعاب الأولمبية من 24 من ذات الشهر إلى 9 آب.



وتتزامن الأولمبياد مع الموسم التحضيري لريال مدريد وبداية الدوري الإسباني، كما أن الريال سيكون مجبرا على منح مبابي راحة عقب عودته من مهمته مع منتخب "الديوك" في بطولة كأس أوروبا.



وقالت "آس" إن الخسارة الكبرى لريال مدريد في حال مشاركة مبابي في الأولمبياد، ستكون غياب المهاجم الفرنسي عن فترة الإعداد في أمريكا، خصوصا أن "المرينغي" حصل على أرباح تتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو في آخر فترتي الإعداد. (روسيا اليوم)