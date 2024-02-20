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رياضة

بنزيما بالزي السعودي احتفالا بيوم التأسيس.. فيديو

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:00
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لفت مهاجم نادي اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال مشاركته يوم الثلاثاء في احتفالات ناديه بيوم تأسيس السعودية.

 

ونشر اتحاد جدة على حسابه في منصة "إكس" فيديو للاعبيه وهم يحتفلون بيوم تأسيس السعودية، وأرفقه بتعليق: "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز ونعتز بحاضر زاهر ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارا".

 

وظهر بنزيما في الفيديو وهو يرتدي الزي التراثي السعودي والخاص بأهل الحجاز. ( روسيا اليوم)

 
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