Advertisement

رياضة

تطورات الحالة الصحية لمدرب منتخب مصر

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1166577-638440637949622124.png
Doc-P-1166577-638440637949622124.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حرص وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي على الاطمئنان على الحالة الصحية لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" الأول لكرة القدم.

 

وتعرض حسام حسن لوعكة صحية مفاجئة أمس الاثنين نقل على إثرها لأحد المستشفيات في مصر، وذلك عقب حضوره مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المحلي.

 
Advertisement

وكشف الحساب الرسمي لوزارة الرياضة المصرية على موقع "فيسبوك" يوم امس، أن صبحي أجري اتصالا هاتفيا بحسام حسن للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا لممارسة مهامه مع المنتخب المصري.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري على دعمه الكامل لحسام حسن وجهازه المعاون، مشددا على ثقته الكبيرة في قدرتهم على قيادة "الفراعنة" لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة.

 

ومن جانبه، أعرب حسام حسن عن شكره وتقديره لاهتمام وزير الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية، مؤكدا على أنه يتمتع بحالة جيدة، وأنه سيعود لممارسة مهامه مع المنتخب المصري في أقرب وقت ممكن.

( روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:34 | 2024-02-20
18:05 | 2024-02-20
15:00 | 2024-02-20
12:00 | 2024-02-20
10:00 | 2024-02-20
07:55 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24