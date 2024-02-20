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رياضة

دورتموند يعود بتعادل من عقر دار أيندهوفن

Lebanon 24
20-02-2024 | 18:05
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سجّل دونيل مالين هدفا رائعا في مرمى فريقه السابق لكن ركلة جزاء نفذها لوك دي يونج في الشوط الثاني منحت فريقه أيندهوفن التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب فيليبس الثلاثاء.
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وأطلق مالين لاعب هولندا تسديدة مدوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 24 لكن صاحب الأرض صنع فرصا أفضل واستغل واحدة منها حين سجل دي يونج من ركلة جزاء ليتعادل أيندهوفن.

وامتدت سلسلة عدم خسارة أيندهوفن على ملعبه إلى 31 مباراة في كل المسابقات.
وستكون مباراة العودة في دورتموند يوم 13 مارس آذار هي الحاسمة لتحديد المتأهل للدور التالي.

وكانت المباراة هي الأولى لأيندهوفن في مراحل خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا خلال ثمانية مواسم، حيث يسعي الفريق الهولندي لبلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007.

وكانت المباراة قليلة الفرص ولم يقدم كلا الفريقين الكثير من اللمحات الهجومية.
وأتيحت لمالك تيلمان فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل لأيندهوفن حين مر من دفاع دورتموند وسدد من على حافة منطقة الجزاء لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتقدم دورتموند بهدف رائع من مالين، الذي أمضى أربع سنوات ناجحة في أيندهوفن قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني في عام 2021.

وبدا أن مالين تمت اعاقته من اثنين من مدافعي أيندهوفن لكنه سدد بقوة من 14 ياردة لتنحرف الكرة قليلا وترتطم بالعارضة وتتجه نحو الشباك في ظل فشل الحارس والتر بنيتز في التصدى لها.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأيندهوفن مطلع الشوط الثاني بعد تدخل من ماتس هوملز مدافع دورتموند على تيلمان.
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