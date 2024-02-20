لفتا الأنظار في الاحتفالات.. نيمار وبنزيما بـ "البشت" بيوم التأسيس السعودي

لم يكن نجوم كرة القدم العالميون في الدوري السعودي، بعيدين عن المشهد الاجتماعي في السعودية، إذ بدت تفاعلاتهم مثالية جداً مع احتفالات السعودية بـ" يوم التأسيس".

وقد نظمت إدارة شركة نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء داخل النادي، احتفالية بالمناسبة عُرض فيها مجسمات تحاكي المواقع التي اشتهرت قديما في السعودية، مثل بيت الشعر المنسوج يدويا، والأبنية السكنية التراثية وغيرها، إضافة إلى لوحات تحمل معلومات تثقيفية عن مختلف المناطق، مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن كأس المؤسس، وفق صحيفة "الرياضية"



وشهدت الاحتفالية، عرض "كأس المؤسس الذي حققه أزرق العاصمة عام 2000، ومشاركة فرق فنون شعبية، من مختلف مناطق السعودية، قدمت عروضا من الموروث.



وشارك في الاحتفالية النجم البرازيلي نيمار جونيور، والقائد سلمان الفرج، والمدرب البرتغالي خيسوس، وبرفقتهم فهد المفرج، مدير كرة القدم، والإداري سعود كريري، والإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي.



ونشر نيمار في حسابه على منصة "إكس" لقطات مصورة تظهر ارتداءه الثوب السعودي، ومشاركة لزملائه في الفريق بهذه المناسبة.

📸 "دقلة ومقصّب".. أجواء #الهلال في #يوم_التأسيس 🇸🇦💙 pic.twitter.com/TBEGVOfS0m — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 20, 2024 Advertisement



كما أظهرت لقطات أخرى مشاركة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق "الأزرق الهلالي"، الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة، إذ ارتدى الثوب السعودي أيضا مثل نيمار دا سيلفا. كما أظهرت لقطات أخرى مشاركة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق "الأزرق الهلالي"، الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة، إذ ارتدى الثوب السعودي أيضا مثل نيمار دا سيلفا.

وبدوره، احتفال نادي اتحاد جدة بالمناسبة أيضاً، وقد نشر على حسابه في منصة "إكس" فيديو للاعبيه وهم يحتفلون بيوم تأسيس السعودية، وأرفقه بتعليق: "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز ونعتز بحاضر زاهر ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارا".

ولفت المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال مشاركته في احتفالات ناديه بيوم تأسيس السعودية، وظهر في الفيديو وهو يرتدي الزي التراثي السعودي والخاص بأهل الحجاز.