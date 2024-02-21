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رياضة

من أجل تسهيل قدومه إلى إسبانيا.. راموس يعرض المساعدة على مبابي!

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:00
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عرض سيرخيو راموس، لاعب إشبيلية، مساعدة على النجم الفرنسي كيليان مبابي من أجل تسهيل مهمة قدومه إلى العاصمة الإسبانية في حال قرر الانتقال رسميًّا إلى ريال مدريد، بحسب ما كشفه برنامج "شيرينغيتو" الإسباني الشهير.
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ووفقًا لـ"شيرينغيتو" فإن راموس قد عرض على زميله السابق في النادي الباريسي، فكرة بيع منزله الخاص إليه، ذاك الواقع في العاصمة مدريد، حيث تواصل معه مؤخرًا وطرح عليه الفكرة، كون راموس لا يقطن هناك حاليًا، ويعيش في مدينة إشبيلية منذ الصيف الماضي حين التحق بنادي المدينة.

وأشار البرنامج إلى أن منزل راموس تبلغ قيمته 6 ملايين يورو، ويقع في منطقة هادئة وراقية، سبق لعديد النجوم العالميين العيش فيها خلال فترة مرورهم على ريال مدريد، على غرار ديفيد بيكهام وكريم بنزيما، كما يتميز المنزل بمساحته الشاسعة (2500 متر مربع) ويحتوي على مرافق عديدة للاستجمام والترفيه، بالإضافة إلى مسبحين وصالة ألعاب رياضية.

وفقًا لما جاء في تقرير لموقع راديو مونتي كارلو "rmc"، فإن مبابي سيفكر جديًّا في فكرة شراء منزل راموس، خاصةً أن القيمة المالية مقابل ذلك لن تشكل عائقًا أمامه، كما أنه سيقبل عرض زميله السابق في باريس سان جيرمان خلال الموسمين الماضيين، مما سيوفر عناء البحث عن منزل آخر.

وبات مبابي حديث الساعة في الصحف الإسبانية مؤخرًا، وبالتحديد منذ إعلان مصادر متطابقة على اتفاقه مع مسؤولي ريال مدريد على حمل قميص النادي في الخمس سنوات المقبلة، ليصبح اللاعب الأعلى دخلًا في الفريق، ويحقق حلمه الذي أعلنه علنًا منذ سنوات.

وسيحصل مبابي على راتب شهري صافٍ تتراوح قيمته بين 15 و20 مليون يورو، كما سينال مكافآت خاصة عن تحقيق كل هدف مسطر ضمن بنود العقد، خلال فترة حمله القميص الأبيض، كما سينال صاحب الـ25 عامًا مبلغًا لن يقل عن 100 مليون يورو كمنحة توقيع على عقود التحاقه بالملكي. (win win)
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