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رياضة

مبابي يضغط على ريال مدريد لتنفيذ "طلبه الأخير".. ما هو؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 07:30
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كشف تقرير صحفي سبب عدم الإعلان الرسمي عن رحيل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وانضمامه إلى ريال مدريد.

وأعلن سان جيرمان بشكل رسمي انتهاء رحلة مبابي مع الفريق نهاية الموسم الجاري، علما بأنه يحق له التوقيع مجانا لأي ناد.
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ووفقا لصحيفة "ليكيب" فإنه "لا توجد شكوك حول انتقال كيليان إلى ريال مدريد، لكن هناك تفاصيل صغيرة بحاجة لحسمها بشكل نهائي تمهيدا لإتمام الصفقة".
 
وأضافت: "المفاوضات بين مبابي وريال مدريد وصلت مراحلها النهائية، والمحور الأخير هو بند حقوق الصور، حيث يضغط اللاعب بكل قوة من أجل الحصول على أكبر نسبة ممكنة".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مبابي سيتقاضى 15 مليون يورو سنويا، في العقد الذي سيمتد 5 أعوام، وسيحصل على 150 مليون يورو إضافية، مكافأة التوقيع، تقسم على الأعوام الخمسة.

ويعد الراتب أقل بكثير مما يتقاضاه اللاعب حاليا مع باريس سان جيرمان، والذي يقدر بنحو 32 مليون يورو في الموسم. (روسيا اليوم) 
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