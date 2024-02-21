من هو الضيف المتخفي في مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد؟ (فيديو)

أثار ظهور مشجع متخف بالكامل في مدرجات ملعب "جوسيبي مياتزا" خلال مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، فضول عشاق كرة القدم.

ووثقت الكاميرات صورا لمشجع بلباس أسود ويرتدي قناعا يغطي رأسه ووجهه بالكامل أثناء متابعته المباراة من المدرجات وهو طرح أسئلة عدة عن هويته.

وسرعان ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن هوية الشخص المتخفي حيث قالت إنه مغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست الذي تواجد في المدرجات برفقة زوجته بيانكا سينسوري، وأيضا تواجد معهما ثنائي الراب الأميركي الآخر بلايبوي كارتي، وريتش ذا كيد، وتم تصويرهم جميعا وهم يدخلون ملعب مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن مواجهة إنتر وضيفه أتلتيكو انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد. ( روسيا اليوم)