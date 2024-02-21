الكشف عن طبيعة إصابة صلاح قبيل مواجهة ليفربول ولوتون تاون

كشف مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب طبيعة إصابة نجم "الريدز" المصري محمد صلاح، قبيل مواجهة لوتون تاون المقررة مساء اليوم الأربعاء لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وغاب صلاح عن الملاعب شهرا كاملا بعد إصابة عضلية خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، قبل أن يعود نهاية الأسبوع الماضي ويشارك كبديل في لقاء ليفربول وبرينتفورد.

Advertisement

واضطر كلوب في لقاء برينتفورد للدفع بصلاح في الدقيقة 44 بدلا من ديوغو جوتا المصاب، وجاءت مشاركة النجم المصري مبكرة عما كان متوقعا، ويبدو أن ذلك كان له تأثير على لياقته البدنية.

وقال كلوب قبيل مواجهة ليفربول ولوتون تاون في تصريحات نقلها موقع "talkSPORT"، إن صلاح يشعر بآلام بعد أن لعب أكثر من شوط في لقاء برينتفورد.

وأضاف المدرب الألماني: "بالنسبة لصلاح، نقيم الأمر يوما بعد يوم. شعر بآلام في نفس موضع الإصابة القديمة. الأمر ليس كبيرا. يجب أن ننتظر".

ولم يكشف كلوب ما إن كان سيشرك صلاح في لقاء الليلة ضد لوتون تاون أم سيريحه ليتعافى بشكل جيد.

( روسيا اليوم)