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رياضة

ليفربول يُحكِم قبضته على صدارة البريميرليغ

Lebanon 24
21-02-2024 | 17:57
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هزّ فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو الشباك في غضون دقيقتين في الشوط الثاني ليقودا ليفربول المتأثر بالإصابات للفوز 4-1 على ضيفه لوتون تاون وإحكام قبضته على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وارتفع رصيد فريق المدرب يورجن كلوب إلى 60 نقطة من 26 مباراة، بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتي وخمس أمام أرسنال اللذين لعبا 25 مباراة. ولا يزال لوتون تاون في المركز 18.
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وافتتح شيدوزي أوجبيني لاعب لوتون التسجيل في الدقيقة 12 ليتأخر ليفربول، الذي افتقد خدمات عدد من أبرز لاعبيه بينهم محمد صلاح وداروين نونيز، حتى نهاية الشوط الأول لأول مرة على ملعبه بالدوري هذا الموسم.

لكن ليفربول رفع مستواه في الشوط الثاني إذ سجل فان دايك في الدقيقة 56 عندما حول برأسه ركلة ركنية لعبها أليكسيس ماك أليستر الذي لعب عرضية أخرى بعدها بدقيقتين حولها ماك أليستر برأسه إلى داخل الشباك. وأكمل لويس دياز وهارفي إليوت رباعية ليفربول في الدقيقتين 71 و90 على الترتيب.
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