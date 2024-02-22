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رياضة
طائرة هذا الفريق تتعرّض لحادث مفاجئ.. سيارة اصطدمت بها!
Lebanon 24
22-02-2024
|
00:28
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تعرّضت طائرة نادي الأهلي المصري لحادث مفاجئ، وذلك خلال تواجدها في مطار أكرا بغانا، قبل السفر إلى مدينة كوماسي، لمواجهة فريق ميدياما الغاني.
ويواجه الأهلي نظيره ميدياما مساء الجمعة، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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وكشف موقع "في الجول" عن أن طائرة الأهلي تعرضت لحادث، بعدما اصطدمت سيارة خدمات بها، وأصبحت غير قادرة على الإقلاع إلى كوماسي.
ويُطالب الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة ميدياما، لأن موعد سفر الفريق الأحمر إلى كوماسي سيتم تأجيله لحين حل أزمة الطائرة، سواء من جانب السلطات الغانية أو إرسال طائرة من شركة مصر للطيران.
ويبحث الأهلي خلال الوقت الحالي عن حل لتلك الأزمة، في ظل وجود بعثة الفريق في مدينة أكرا الغاني. (في الجول)
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