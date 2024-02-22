مفاجأة.. مبابي في برشلونة! (فيديو)

زار النجم الفرنسي كيليان مبابي فجأة مدينة برشلونة، ويأتي ذلك وسط أخبار انتقال اللاعب إلى نادي ريال مدريد، بعد نهاية الموسم الحالي.



وأظهرت مقاطع فيديو قائد المنتخب الفرنسي وهو يلبي طلبات بعض محبيه، عند وصوله إلى المدينة، من خلال التوقيع لهم على قمصان تحمله اسمه ورقمه مع باريس سان جيرمان، وكذلك أخذ صور تذكارية معهم، حيث تم الترحيب به قبل أن يأخذ وجهته المحددة.

Kylian Mbappé profite de son jour off à Barcelone 🇪🇸. pic.twitter.com/Lv2k2ej9sA — Actu Foot (@ActuFoot_) February 21, 2024 Advertisement



ولم يتم الكشف عن الوجهة التي ذهب إليها مبابي في برشلونة، لكن بعض المصادر الصحفية الفرنسية، أشارت إلى أن اللاعب فضل قضاء يوم الراحة السلبية هناك، بعيدًا عن صخب العاصمة الفرنسية باريس، مع التأكيد على أن زيارته لا تتعلق تمامًا بمستقبله الكروي. ولم يتم الكشف عن الوجهة التي ذهب إليها مبابي في برشلونة، لكن بعض المصادر الصحفية الفرنسية، أشارت إلى أن اللاعب فضل قضاء يوم الراحة السلبية هناك، بعيدًا عن صخب العاصمة الفرنسية باريس، مع التأكيد على أن زيارته لا تتعلق تمامًا بمستقبله الكروي.

وبات مبابي قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى ريال مدريد، حيث أجمعت مصادر إعلامية موثوقة في الساعات الماضية، على أن اللاعب منح موافقته النهائية لحمل قميص "الملكي" خلال الخمسة مواسم المقبلة، بعد نهاية عقده مع الباريسي في حزيران المقبل. (روسيا اليوم)