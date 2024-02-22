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رياضة

الحكم بتهمة الاغتصاب بحقه صدر.. هذه تفاصيل قضية داني ألفيش

Lebanon 24
22-02-2024 | 05:00
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أدانت المحكمة العليا في كاتالونيا يوم الخميس، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه أربع سنوات ونصف.

وألزمت المحكمة النجم البرازيلي السابق الذي أمضى جل مسيرته مع برشلونة الإسباني، بدفع 150 ألف يورو تعويضاً للفتاة التي اعتدى عليها جنسياً في أحد ملاهي مدينة برشلونة الإسبانية أواخر عام 2022.
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وبقي ألفيش في الحبس منذ كانون الثاني من العام الماضي، بعدما غير أقواله أكثر من مرة خلال التحقيقات. (العربية)
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