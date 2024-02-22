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رياضة

فريق المون لا سال للتايكواندو يتألق بـ "بطولة تركيا المفتوحة"

Lebanon 24
22-02-2024 | 06:23
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فاز فريق المون لا سال للتايكواندو  بثلاث ميداليات برونزية في "بطولة تركيا المفتوحة" التي اجريت في انطاليا توزعت على الشكل الاتي:

-اندرو واكيم عن فئة 148 سنتم، حيث شارك 52 لاعبا عن هذه الفئة، 
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-انطوني نوفل عن فئة 51 كلغ، حيث شارك 44 لاعبا،
- ليتيسيا عون عن فئة السيدات تحت الـ57  كلغ

والفريق المؤلف من اللاعبين ليتيسيا عون، انطوني نوفل، اندرو واكيم، نبيل شربل شنتيري، شربل مراد، واكبه الفريق المدرب الايراني البطل العالمي السابق فرزاد عبداللهي، والمعالج الفيزيائي مارك صعيبي.

وتجدر الاشارة الى ان "بطولة تركيا المفتوحة" تعتبر من البطولات الهامة المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو.

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