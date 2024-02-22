وفاة مدرب باريس سان جيرمان السابق

توفي البرتغالي أرتور جورجي مدرب باريس سان جيرمان السابق، والذي قاده للفوز بلقب الدوري عام 1994، يوم الخميس عن 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنت عائلة ونادي الراحل.



وقالت عائلة جورجي في بيان نشرته وسائل الإعلام البرتغالية "ببالغ الحزن تعلن عائلة أرتور جورجي براغا دي ميلو تيكسييرا عن وفاته هذا الصباح في لشبونة بعد صراع طويل مع المرض. لقد وافته المنية بسلام محاطا بأحبائه".



ومن جانبه، أشاد سان جيرمان بـ"الرجل ذي الشارب الشهير" و"المثقف والمتحدث بالفرنسية".

جورجي الذي كان لاعبا وأشرف على تدريب منتخب بلاده وناديي بنفيكا وبورتو، تسلم المهام الفنية في سان جيرمان بين عامي 1991 و1994 وثم لبضعة أشهر في موسم 1998-1999.



وتعاقد جورجي مع سان جيرمان قادما من بورتو بعد شراء قناة "كانال بلوس" للنادي الفرنسي بهدف جعله قوة ضاربة بوجه منافسه اللدود مارسيليا.



وتحت إشراف جورجي، فاز الفريق الباريسي الذي كان يضم حينها كوكبة من النجوم (البرازيلي ريكاردو، دافيد جينولا، الحارس برنار لاما، والليبيري جورج وياه...) بكأس فرنسا عام 1993 وبالدوري في العام التالي. (روسيا اليوم)