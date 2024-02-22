قبل كأس أوروبا.. كروس يزف خبرا سارا لمنتخب ألمانيا

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أعلن لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس، الخميس، عودته عن اعتزاله الدولي مع منتخب ألمانيا، معبرا عن جهوزيته للعب معه بدءا من آذار المقبل.وكتب كروس في حسابه على موقع "إنستغرام": "سألعب مع ألمانيا مرة أخرى بدءا من آذار. لماذا؟ لأن المدرب طلب مني ذلك. أنا متأكد أن هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا".وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فتح الشهر الماضي إمكانية عودته الى صفوف ألمانيا، عندما قال: "أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد مع ريال مدريد. في الوقت الحالي، لا أعرف". (سكاي نيوز عربية)