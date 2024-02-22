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رياضة

لاروخا باقٍ.. حتى 2026

Lebanon 24
22-02-2024 | 12:44
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدرب منتخب "لاروخا" لويس دي لا فوينتي حتّى عام 2026.
أعلنت اللجنة المسيرة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، تفعيل بند يقضي بتمديد عقد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب "لاروخا"، حتى عام 2026.
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ويعني هذا التمديد استمرار دي لا فوينتي في قيادة المنتخب الإسباني حتى كأس العالم المقبلة، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث أكدت اللجنة أن التمديد للمدرب كان خطوة ضرورية للمنتخب وللاتحاد من أجل توفير الاستقرار قبل الاستحقاقات القادمة، وأهمها بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في شهر آذارالمقبل.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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