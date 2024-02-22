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رياضة

ضربة موجعة لنادي بيرنلي الإنجليزي

Lebanon 24
22-02-2024 | 12:47
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قال فينسنت كومباني مدرب نادي بيرنلي الإنجليزي اليوم الخميس إن موسم آرون رامسي لاعب الوسط قد انتهى بعد تعرضه لإصابة بالركبة في الخسارة 5-0 من آرسنال.
وغادر رامسي (21 عاماً)، الذي خاض 14 مباراة في الدوري مع بيرنلي هذا الموسم، الملعب منقولا على محفة بعد ساعة من اللعب في مباراة السبت الماضي.
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وأبلغ كومباني الصحفيين "لسوء الحظ بالنسبة لنا. هو في وضع سيء كما توقعنا.

"بالتأكيد انتهى الموسم. ربما لن يشارك في الجزء الأكبر من هذا العام. إنها ضربة نوعا ما بالنسبة له ولكنها جزء من حياته المهنية لذلك سندعمه بأفضل ما نستطيع".

ويحل بيرنلي، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري، ضيفا على كريستال بالاس يوم السبت.(بي إن سبورت)
المصدر: بي إن سبورتس
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