Advertisement

رياضة

نقل لاعب الاتحاد إلى المستشفى

Lebanon 24
22-02-2024 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1167344-638442363877221928.jpg
Doc-P-1167344-638442363877221928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن اتحاد جدة، مساء اليوم الخميس، نقل لاعبه صالح العمري، إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على سلامته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نافباخور الأوزبكي.

وشهدت المباراة تعرض صالح العمري صاحب الـ30 عامًا لتدخل عنيف من لاعب الفريق الخصم.
Advertisement

وانتزع الاتحاد تأهلا مثيرا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه نافباخور (2-1)، اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في إياب ثمن النهائي.

وتقدم نافباخور في الدقيقة 25 بهدف سجله كريم بنزيما عن طريق الخطأ، لكن المهاجم الفرنسي صنع هدف التعادل الذي سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة (5+45).

وسجل الاتحاد هدف الفوز عن طريق توما تاباتادزي، لاعب نافباخور، عن طريق الخطأ أيضًا، قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 3 دقائق.(موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:50 | 2024-02-22
16:40 | 2024-02-22
16:12 | 2024-02-22
15:56 | 2024-02-22
15:33 | 2024-02-22
14:16 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24