نقل لاعب الاتحاد إلى المستشفى

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أعلن اتحاد جدة، مساء اليوم الخميس، نقل لاعبه صالح العمري، إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على سلامته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نافباخور الأوزبكي.وشهدت المباراة تعرض صالح العمري صاحب الـ30 عامًا لتدخل عنيف من لاعب الفريق الخصم.وانتزع الاتحاد تأهلا مثيرا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه نافباخور (2-1)، اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في إياب ثمن النهائي.وتقدم نافباخور في الدقيقة 25 بهدف سجله كريم بنزيما عن طريق الخطأ، لكن المهاجم الفرنسي صنع هدف التعادل الذي سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة (5+45).وسجل الاتحاد هدف الفوز عن طريق توما تاباتادزي، لاعب نافباخور، عن طريق الخطأ أيضًا، قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 3 دقائق.(موقع كورة)