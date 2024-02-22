لاعب الريال السابق ينتقد مواطنه: يلعب كساعي البريد

Advertisement

وجه رافائيل فان دير فارت، لاعب ريال مدريد ومنتخب هولندا السابق، انتقادا لمواطنه فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة.وعلق فان دير فارت، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على مستوى دي يونج خلال تعادل برشلونة أمس الأربعاء، أمام مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة (1-1)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال فان دير فارت: "فرينكي دي يونج يلعب كرة القدم مثل ساعي البريد، فهو يحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل تمرير الكرة إلى الأمام، وبدلا من ذلك يواصل الركض حتى يصل بها إلى زميله".وأضاف: "عندما تتخلص من منافسك في الملعب، عليك الحفاظ على تحريك الكرة.. يجب عليك التمرير".يأتي ذلك بعدما أعرب دي يونج، الثلاثاء الماضي في المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي، عن غضبه مما تكتبه الصحافة عنه، واصفا إياه بالأكاذيب.وقال الدولي الهولندي: "ظهرت أكاذيب مثل أنني أحصل على راتب قيمته 40 مليونا، وهذا بعيد تماما عما أحصل عليه، ولن أقول أرقاما".(موقع كوورة)