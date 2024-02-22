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رياضة

بعد الفوز الثمين.. الإنتر يهيمن على التشكيل الاسبوعيّ

Lebanon 24
22-02-2024 | 23:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، تشكيل فريق الأسبوع لمباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب إنتر الإيطالي على أتلتيكو مدريد الإسباني (1-0) الثلاثاء الماضي، وتعادل آيندهوفن الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني (1-1).
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وفي مباريات الأربعاء، فاز بورتو البرتغالي على آرسنال الإنجليزي (1-0)، فيما تعادل نابولي الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني (1-1).

وفيما يلي تشكيل فريق الأسبوع:

حراسة المرمى: يان سومر (إنتر)

الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) - أوتافيو (بورتو) - ستيفان دي فري (إنتر) - أليساندرو باستوني (إنتر) - ويندل (بورتو)

الوسط: جوي فيرمان (أيندهوفن) - جالينو (بورتو)

الهجوم: ماركو أرناوتوفيش (إنتر) - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - فيكتور أوسيمين (نابولي).(موقع كورة)
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