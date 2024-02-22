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رياضة
ستشهد ضربة كبرى.. هل سينتقل هيونج مين سون إلى دوري روشن؟
Lebanon 24
22-02-2024
|
15:56
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يُعد النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ أحد أكبر أهداف المملكة العربية السعودية، في صيف عام 2024.
وارتبط اسم سون كثيرًا، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حال نجحت المملكة، في جلبه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بشكل رسمي.
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لكن يبدو أن خطة السعودية للتعاقد مع النجم الكوري الجنوبي، قد تشهد ضربة كبرى؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي إكرام كونور، اليوم الخميس.
كونور أعلن عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن محادثات إيجابية بين إدارة توتنهام هوتسبير وهيونج مين سون؛ لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف عام 2025.
وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي، يعتقدون بأن سون سيجدد عقده مع الفريق، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ على الرغم من العرض السعودي "المرتقب"، الذي يقدر بـ75 مليون يورو.(goal.com)
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