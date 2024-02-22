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رياضة

ميلان وبنفيكا يحجزان بطاقات ثمن النهائي

Lebanon 24
22-02-2024 | 16:12
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بلغ ميلان الإيطالي ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، على الرغم من خسارته 2-3 أمام مضيفه رين الفرنسي الخميس، مستفيدا من فوزه الكبير 3-0 ذهابا.

وافتتح بنجامان بوريغو التسجيل لرين بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعد تمريرة من باتيست سانتاماريا في الدقيقة 11.
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ولم يتأخر الصربي لوكا يوفيتش بالرد لمعادلة النتيجة برأسية إثر عرضية من الفرنسي تيو هيرنانديز (22).

وارتفعت حظوظ رين بمعادلة النتيجة بمجموع المباراتين حين سجل بوريغو مجددا من ركلة جزاء (54).

وسجل الجناح البرتغالي رافايل لياو التعادل بعد مجهود فردي، حين انطلق من قبل منتصف الملعب وتواجه مع حارس المرمى المخضرم ستيف مانداندا ليهز الشباك (58).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لرين بعد لمسة يد على يوفيتش، ليسجل بوريغو ثلاثيته (68).

وتأهل بنفيكا البرتغالي بدوره إلى ثمن النهائي بعد تعادله السلبي مع مضيفه تولوز الفرنسي، وذلك بعد فوزه عليه ذهابا 2-1.(الجزيرة نت)
المصدر: العربية
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