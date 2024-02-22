بسبب نيمار.. هذا ما حصل داخل مقرّ باريس سان جرمان!

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خضع مقر باريس سان جيرمان للتفتيش في منتصف فبراير من قبل الشرطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق بشأن ميزة ضريبية حصل عليها النادي في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار عام 2017.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب يوم الخميس، أن عمليات التفتيش تمت في مقر النادي الواقع في بولوني-بيانكور من قبل الشرطة القضائية، مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو موند".وأشار متحدث باسم سان جيرمان في اتصال مع "فرانس برس" إلى أن النادي يتعاون "مع جميع الأطراف في هذه القضية" بهدف "وقف المعلومات الخاطئة التي تنتشر حوله".ويحقق القضاء الفرنسي في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون حاول الحصول على "مزايا ضريبية" من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.وكانت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خضعت للتفتيش وفقا لما كشفه موقع "ميديابار" في 18 كانون الأول الماضي.يذكر أن نيمار رحل عن سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 لينضم لنادي الهلال السعودي.(روسيا اليوم)