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رياضة

رغم الحكم بسجنه 4 أعوام ونصف.. داني ألفيش قد يغادر السجن بعد 5 أشهر فما القصة؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 23:46
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كشفت وسائل إعلامية أن البرازيلي داني ألفيش والمحكوم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف، قد يغادر السجن بعد أقل من 5 أشهر وتحديداً يوم 20 حزيران المقبل إذا كان سلوكه حسناً.

وحكمت محكمة إسبانية على داني ألفيش (40 عاماً) بالسجن لأربعة أعوام ونصف، بالإضافة إلى تغريمه 150 ألف يورو بسبب اغتصابه فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة صباح يوم 31 كانون الثاني 2022، بينما دخل الحبس يوم 20 كانون الثاني من العام الماضي.
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ووفقاً لـ"دايلي ميل"، فإن قانون العقوبات الإسباني يسمح بإطلاق سراح المحكوم بالحبس إذا أمضى ثلث المدة وكان كان سلوكه حسناً، بينما تم احتساب عقوبة ألفيش ابتداء من كانون الثاني 2023 ما يعني أنه سيكمل ثلث المدة في يوليو المقبل.

وسيكون ألفيش بحاجة إلى اللجوء للمحكمة لإطلاق سراحه مجدداً، إلا أن مصادر قضائية إسبانية استبعدت ذلك إذا لم يتم تقديم ضمانات تؤكد عدم مغادرته البرازيل التي لا تملك معاهدة تسليم مطلوبين.

وإن فشل ألفيش بالحصول على إطلاق سراحه، فإنه سينتظر حتى أذار من العام المقبل ليكون بإمكانه قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج السجن وكذلك المبيت في منزله، ومجدداً يعتمد ذلك على حسن سلوكه.

وأكدت محامية ألفيش إينيس غوارديولا أنه سيستأنف الحكم، مضيفة: السجن لمدة 4 أعوام ونصف أفضل من 9 أو 12 عاماً. (العربية)
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