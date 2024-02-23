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رياضة

"من هذا الـ170 سم؟".. ميسي يتعرّض لموقف محرج في صالون حلاقة

Lebanon 24
23-02-2024 | 01:55
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تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الاميركي لموقف محرج في صالون الحلاقة، وهو ما كشف عنه تويلمان نجم أميركا الأسبق.
 
وقال تويلمان خلال تصريحاته لبرنامج "Rich Eisen": "كنت أتجول في فلوريدا، وقررت الذهاب لصالون الحلاقة، وهناك فوجئت بمجئ ميسي وقوله (أريد أن أحلق شعري) وانتظر دوره في الصف، بقدر ما يحدث هذا الموقف بصورة طبيعية بقدر ما كان سخيفًا هذه المرة، فهذا نجم عالمي على نفس مستوى نجومية تايلور سويفت".
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وأضاف: "فوجئت بالعاملين في الصالون يتهامسون ويتساءلون من هذا الرجل صاحب الـ170 سم، كأنه ميسي يريد حلاقة شعره؟".

يذكر أن ميسي انضم لإنتر ميامي في الصيف الماضي، بعدما رفض عرض الهلال السعودي، وأوضح بعد ذلك أنه يفضل العيش في "هدوء" خلال تلك الفترة من مسيرته، بعد الضغط الكبير الذي عاشه مع باريس سان جيرمان، وشكواه من المعاملة التي تلقاها في النادي الفرنسي. (في الجول)
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