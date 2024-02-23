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رياضة
بـ"يوم التأسيس السعودي".. ماذا قال رونالدو؟
Lebanon 24
23-02-2024
|
04:24
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أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته الكبيرة بـ"احتفاله" للمرة الثانية، بيوم التأسيس السعودي.
وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 22 شباط من كل عام بـ"يوم التأسيس"، وأتى العيد في 2024، بالتزامن مع مرور أكثر من سنتين بقليل على انضمام رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
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وقال رونالدو في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي النصر: "إنه شعور خاص أن أكون هنا.. أنا فخور جدًا وعائلتي سعيدة".
وأشاد الأسطورة البرتغالية بـ"روح المجموعة" في نادي النصر، سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية؛ حيث احتفل الجميع معًا، بيوم التأسيس. (في الجول)
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