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رياضة
القرعة تسفر عن مواجهات متوازنة في دور الـ 16 بالدوري الأوروبي
Lebanon 24
23-02-2024
|
07:55
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أوقعت قرعة دور الـ 16 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، التي سحبت في مدينة نيون السويسرية ،اليوم الجمعة، ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز في مواجهة سبارتا براغ التشيكي وباير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني في مواجهة قرة باغ القادم من أذربيجان.
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وحسب القرعة فإن وست هام يونايتد الإنكليزي حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي سيواجه فرايبورغ الألماني، بينما سيلتقي روما الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي مع برايتون آند هوف ألبيون المنتمي لجنوب إنكلترا.
كما أوقعت القرعة فياريال الإسباني بطل نسخة 2020-2021 في مواجهة أولمبيك مرسيليا الفرنسي.
وسيلتقي ميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي بينما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع غلاسجو رينجرز الاسكتلندي وسيواجه سبورتنغ لشبونة البرتغالي نظيره الإيطالي أتلانتا.
وستقام مباريات الذهاب في السابع من آذار المقبل في ما عدا مباراة سبورتنغ وأتلانتا التي ستقام في الخامس من الشهر المقبل.
وستقام مباريات العودة في 14 آذار.
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