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رياضة

بعد عام على توقيعه مع النصر السعودي.. الكشف عن راتب رونالدو

Lebanon 24
23-02-2024 | 10:30
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حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مبلغ مذهل منذ توقيعه مع النصر السعودي قبل نحو عام.

وبعد خلاف مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ، غادر اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مانشستر يونايتد لينضم إلى النصر في صفقة مفاجئة في كانون الثاني عام 2023.
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وبعد توقيع الصفقة مع النصر، لم يعد رونالدو واحدا من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا فحسب، ولكن أيضا أكثر الأشخاص دخلا على مستوى العالم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا قالت فيه إن رونالدو جمع مبلغا ضخما منذ توقيعه مع النصر قبل ما يزيد قليلا على عام.

وأوضحت: "يحصل رونالدو على 177 مليون جنيه إسترليني سنويا مع النصر ليصل راتبه إلى 3.403.846 جنيه إسترليني في الأسبوع".

وهذا يعني أن رونالدو حصل على ما يقرب من 205 ملايين جنيه إسترليني بعدما قضى 13 شهرا في السعودية.

ورد المهاجم البرتغالي الجميل للفريق السعودي بتسجيله 47 هدفا في 53 مباراة. (روسيا اليوم) 
 
 
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