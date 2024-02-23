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رياضة

مانشستر يفقد خدمات مهاجمه "المتألق" بسبب الإصابة

Lebanon 24
23-02-2024 | 12:30
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أعلن مانشستر يونايتد، الجمعة، أن مهاجمه الشاب راسموس هويلوند سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع بداعي إصابة في العضلات.

 

وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة جديدة لآمال "الشياطين الحمر" في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، إذ أن المهاجم الدانماركي هز الشباك في 6 مباريات متتالية في الدوري.

 

وقال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد للصحفيين: "إنها إصابة طفيفة. أسبوعان أو 3. إنه مخاطرة (التعرض للإصابة) خلال تدريبات قوية. ليست إصابة كبيرة لكن يتعين عليه الانتظار لأسبوعين أو 3".

 
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وتعني فترة التعافي أن المهاجم الدنماركي لن يغيب عن مباراة الغد في الدوري أمام فولهام فقط، لكن أيضا مباراة مانشستر يونايتد في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب نوتنغهام فورست، الأربعاء، وقمة المدينة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الثالث من مارس.

( سكاي نيوز)

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