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رياضة

إسبانيا.. بسبب حريق مميت تأجيل مباراة فالنسيا وغرناطة

Lebanon 24
23-02-2024 | 15:00
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أعلن نادي فالنسيا تأجيل مباراته مع غرناطة التي كانت مقررة غدا السبت ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني إلى موعد لاحق بسبب حريق خلف ما لا يقل عن أربعة قتلى و14 مفقودا في فالنسيا.

 وقال فالنسيا في بيان يوم الجمعة، إن "طلب تأجيل المباراة ضد غرناطة تم قبوله" بدعم من منافسه الأندلسي، مشيرا إلى أن جميع أندية كرة القدم الإسبانية ستقف دقيقة صمت تكريما للضحايا قبل انطلاق مباريات نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف فالنسيا "سيبقى تحديد وقت وتاريخ" إقامة المباراة إلى موعد لاحق.

كما تم تأجيل مباراة دوري الدرجة الثانية بين ليفانتي وأندورا والتي كانت مقررة مساء السبت.

 وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أنه سيتم احترام دقيقة صمت قبل كل مباراة في المرحلة الـ26 من "الليغا".

 ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق اجتاح مبنى سكنيا مكونا من 14 طابقا في فالنسيا أمس الخميس، ولا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين حتى الجمعة.

( روسيا اليوم)
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