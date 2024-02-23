ضربة جديدة لـ أنشيلوتي.. ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو

تعرض ريال مدريد لضربة جديدة بإصابة المهاجم خوسيلو في الكاحل وغيابه لثلاثة أسابيع عن صفوف متصدر الدوري الإسباني المبتلى بالإصابات هذا الموسم.

وعانى خوسيلو (33 عاماً) من آلام خلال التعادل الأخير 1-1 أمام رايو فايكانو، وأظهرت الفحوص وجود تورم بالكاحل الأيمن يتطلب الراحة لثلاثة أسابيع، ليغيب عن أربع مباريات مهمة أمام إشبيلية وفالنسيا وسيلتا فيغو بالدوري المحلي وأمام لايبزيغ الألماني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع عودة خوسيلو، الذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم، أمام أوساسونا في آخر مباراة قبل التوقف الدولي الشهر المقبل، وسيحرم أيضاً من مواجهة إسبانيا والبرازيل الودية في سانتياغو برنابيو.

وخوسيلو هو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة بفريق المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، إذ خاض 35 من 36 مباراة ولا يتفوق عليه سوى إرنستو فالفيردي ورودريغو اللذين شاركا في كل المباريات.

وفي المقابل تسود حالة تفاؤل بعودة قلب الدفاع روديغر أمام إشبيلية الأحد، بينما تضم قائمة الغائبين تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا وجود بيلينغهام للإصابة وداني كاربخال وكامافينغا للإيقاف.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن جيرونا وثماني نقاط عن غريمه برشلونة.

( الشرق الأوسط)