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رياضة
هذه فرص برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني.. تشافي يكشف
Lebanon 24
24-02-2024
|
01:00
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أعلن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز قبل مواجهة خيتافي اليوم السبت ان حامل اللقب لن يسمح لجدول مبارياته المزدحم بأن يعرقل محاولته الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الثانية تواليا رغم أنه يحتل المركز الثالث في الترتيب.
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وتضاءلت آمال برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري في الأسابيع الأخيرة إذ يتأخر بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
وأكد تشافي أن الوقت قد حان لفريقه للرد على المشككين رغم حصوله على القليل من الراحة بعد التعادل 1-1 مع نابولي يوم الأربعاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وبوسع العملاق الكتالوني أن يصعد مؤقتا إلى المركز الثاني حال فوزه السبت ليتقدم بنقطة واحدة على جيرونا الحصان الأسود للبطولة والذي يستضيف رايو فايكانو يوم الإثنين.
وأوضح تشافي للصحفيين أنه "كان من الأفضل إقامة المباراة يوم الأحد أو الاثنين. لكننا سنخوض المباراة ولن نختلق الأعذار. سنقاتل ونحاول الفوز. حتى نتمكن من تحقيق ذلك حسابيا، سنقاتل. سنسعى للفوز خاصة على ملعبنا. لن نفرط في لقب الدوري رغم صعوبة المهمة".
ووفق قائد برشلونة السابق فإن مستوى فريقه تحسن منذ أن أعلن الشهر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم وهو ما يشعر أنه القرار الصحيح.
وذكر المدرب الإسباني البالغ عمره 44 عاما "أعتقد أن قرار (الرحيل) كان ضروريا. النادي والفريق بحاجة إلى تغيير. أستطيع أن أرى أن الفريق قد تحسن. اللاعبون يقطعون خطوات إلى الأمام ونحن أكثر قدرة على المنافسة. لقد كان القرار الصحيح". (سكاي نيوز)
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