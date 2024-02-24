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رياضة

يُعاني من إجهاد عضلي.. ليفربول ينتظر لحسم مصير صلاح

Lebanon 24
24-02-2024 | 04:00
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يبدو ان نادي ليفربول ينتظر حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير هدافه المصري محمد صلاح من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، غدا الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم.

وأكد بيب لايندرز، المدرب المساعد لليفربول، أمس الجمعة، أن موقف صلاح لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من المباراة نظرا لمعاناته من إجهاد عضلي.
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وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز أمام تشيلسي بسبب الإصابة أيضا.

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "دوم وداروين وصلاح. علينا حقا أن ننتظر وضعهم، أمامنا يومان آخران، وسنرى في اللحظة الأخيرة إذا كان بإمكانهم المشاركة." (العربية)

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