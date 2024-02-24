19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
يُعاني من إجهاد عضلي.. ليفربول ينتظر لحسم مصير صلاح
Lebanon 24
24-02-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو ان نادي ليفربول ينتظر حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير هدافه المصري محمد صلاح من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، غدا الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم.
وأكد بيب لايندرز، المدرب المساعد لليفربول، أمس الجمعة، أن موقف صلاح لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من المباراة نظرا لمعاناته من إجهاد عضلي.
Advertisement
وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز أمام تشيلسي بسبب الإصابة أيضا.
وقال لايندرز في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "دوم وداروين وصلاح. علينا حقا أن ننتظر وضعهم، أمامنا يومان آخران، وسنرى في اللحظة الأخيرة إذا كان بإمكانهم المشاركة." (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تكشف عن مصدر ثروتها
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تكشف عن مصدر ثروتها
08:00 | 2024-02-23
23/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
Lebanon 24
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
12:43 | 2024-02-23
23/02/2024 12:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل فندق في بيروت... فنانة تتعرّض للضرب المبرح من قبل زوجها!
Lebanon 24
داخل فندق في بيروت... فنانة تتعرّض للضرب المبرح من قبل زوجها!
07:30 | 2024-02-23
23/02/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور مفاجئ لعناصر "حزب الله" وهؤلاء شاهدوهم.. أين حصل ذلك؟
Lebanon 24
ظهور مفاجئ لعناصر "حزب الله" وهؤلاء شاهدوهم.. أين حصل ذلك؟
14:17 | 2024-02-23
23/02/2024 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما تشهده أجواء لبنان الآن
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما تشهده أجواء لبنان الآن
11:48 | 2024-02-23
23/02/2024 11:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:44 | 2024-02-24
ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز على سبيرز
04:30 | 2024-02-24
"صفعة" لـ"برشلونة".. تير شتيغن إلى الدوري السعودي!
03:00 | 2024-02-24
ما هي حظوظ العرب في التأهل لربع نهائي دوري أبطال افريقيا؟
01:00 | 2024-02-24
هذه فرص برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني.. تشافي يكشف
23:00 | 2024-02-23
ضربة جديدة لـ أنشيلوتي.. ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو
15:00 | 2024-02-23
إسبانيا.. بسبب حريق مميت تأجيل مباراة فالنسيا وغرناطة
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
24/02/2024 14:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
24/02/2024 14:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
24/02/2024 14:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24