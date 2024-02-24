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لم يكن ينقص "برشلونة" في هذه الفترة العصيبة التي يمرّ فيها، سوى "صدمة" رحيل حامي عرينه وأمان شباكه، الألماني مارك أندريه تير شتيغن. فالفريق الذي يتخبّط حالياً لإيجاد بديل لمدرّبه الإسباني تشافي هيرنانديز الذي أعلن رحيله عن النادي الإسباني في نهاية شهر حزيران المقبل، بات في حالة صعبة بعد أن تلقى الحارس الألماني عرضاً من السعودية.وكان تير شتيغن قد عاد مؤخراً إلى حراسة عرين "برشلونة"، بعد عملية جراحية ناجحة أجراها صاحب الـ31 عاماً في أسفل الظهر، خلال شهر كانون الأول الماضي. لكن في الساعات القليلة الماضية، دبّ "الرعب" في "البرسا" بعد أن كشف الصحفي الرياضي أشرف بن عياد، أن حارس النادي تلقى عرضاً مميزاً للعب في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.وأكد بن عياد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تير شتيغن مطلوب في دوري روشن السعودي خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، لكنه لم يوضح اسم الفريق الذي يسعى للظفر بخدمات الحارس الألماني.تير شتيغن بعد اعلان بن عياد، انضم إلى قائمة لاعبي "برشلونة" الذين يلقون اهتماماً من أندية الدوري السعودي لضمهم في سوق الانتقالات الصيفية، ومنهم روبرت ليفاندوفسكي، الذي أفادت تقارير عديدة بوجود اهتمام به من طرف نادي "الهلال"، وكذلك هناك حديث عن إمكانية وصول رافينيا إلى الدوري السعودي من بوابة "الهلال" أو "الأهلي".وقد تم الحديث أيضاً بشكل متزايد عن عرض كبير من أجل فرينكي دي يونغ، ويرجح البعض أنه من أحد أندية الدوري السعودي.أبرز أرقام تير شتيغنحضر تير شتيغن إلى "برشلونة" في عام 2014 قادماً من "بوروسيا مونشنغلادباخ" الألماني، وينتهي عقده الحالي مع النادي الكتالوني في حزيران 2028.خلال الموسم الحالي، شارك الحارس الألماني في 20 مباراة عبر كل المسابقات، وتلقى 20 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه 8 مرات.وخلال مسيرته مع "البلوغرانا"، حصد الحارس الألماني العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإسباني 5 مرات، كأس إسبانيا 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.وخاض تير شتيغن برفقة "برشلونة" 397 مباراة عبر كل المسابقات، وتلقت شباكه 388 هدفاً، فيما خرج خلال 165 لقاء بشباك نظيفة.وتتجه أنظار الكثيرين إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم الجاري، لا سيما بعد مشروع الخصخصة، واستحواذ صندوق الاستثمار السعودي على أندية "الهلال"، "النصر"، "الاتحاد" و"الأهلي"، وهو ما أسفر عن حضور العديد من النجوم العالميين إلى البطولة السعودية، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.