ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز على سبيرز

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سجل ليبرون جيمس 30 نقطة وأضاف أنطوني ديفيز 28 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليقودا لوس أنجلوس ليكرز للفوز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 123-118 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.وتقدم ليكرز بفارق سبع نقاط بنهاية الربع الثاني وبفارق 15 نقطة في منتصف الربع الثالث قبل أن يقلص سبيرز الفارق إلى 97-90 قبل الربع الأخير.ثم تفوّق لوس أنجلوس بتسجيل 19 نقطة مقابل ثماني نقاط للفريق الضيف خلال الدقائق السبع الأولى من الربع الأخير بفضل إحراز جيمس 10 نقاط في هذه الفترة الحاسمة.وتأخر سبيرز بفارق 15 نقطة قبل نهاية المباراة بدقيقتين قبل أن يقلص الفارق ولكنه لم يشكل تهديدا جديا على النتيجة حتى النهاية.وسجل دي أنجيلو راسل 22 نقطة لليكرز وأضاف روي هاشيمورا 17 نقطة وأوستن ريفز 10 نقاط.وبهذا الانتصار فاز لوس أنجلوس، الذي استعاد خدمات جيمس بعد غياب مباراتين بسبب آلام في الكاحل، للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.وسجل فيكتور ويمبانياما 27 نقطة لصالح سبيرز واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه وقطع الكرة من المنافس خمس مرات.وأضاف البديل مالاكي برانام 17 نقطة وجيريمي سوشان 15 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وسجل كل من زاك كولينز وكيلدون جونسون 14 نقطة.وخسر سبيرز ثلاث مباريات متتالية و10 من آخر 11 مباراة.وفي مواجهة أخرى، سجل مايكل بورتر 34 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يسجله هذا الموسم، واستحوذ على 12 كرة مرتدة ليقود دنفر ناغتس للفوز 127-112 على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز.وأحرز نيكولا يوكيتش 29 نقطة بتسجيله في 12 من 17 محاولة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه ليحقق ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة 17 خلال الموسم وللمرة 122 في مسيرته.وأضاف كولين جيليسبي 18 نقطة وهو أكبر عدد من النقاط يسجله في مسيرته مع ناغتس الذي فاز بمباراته الثانية على التوالي بعد الخسارة في ثلاث مباريات.وسجل جيرامي غرانت 25 نقطة وأضاف دياندر أيتون 22 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وأحرز أنفيرني سيمونز 21 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في بورتلاند الذي خسر مباراته السابعة على التوالي.وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز ميلووكي باكس على مينيسوتا تيمبروولفز 112-107 في ملعب الأخير وتغلب غولدن ستيت وريورز على ضيفه تشارلوت هورنتس 97-84.وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه واشنطن ويزاردز 147-106.كما تغلّب ميامي هيت على نيو أورليانز بيليكانز 106-95 ولوس أنجلوس كليبرز على ممفيس غريزليز 101-95 وهيوستن روكتس على فينيكس صنز 114-110 وتورونتو رابتورز على أتلانتا هوكس 123-121 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على كليفلاند كافالييرز 104-97.