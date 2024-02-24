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رياضة
مدرب الاتحاد: لا أفكر في مواجهة الهلال
Lebanon 24
24-02-2024
|
10:21
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اعتبر مدرب الاتحاد، مارسيلو غاياردو، أن فريقه استحق التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه لا يفكر حالياً في المواجهة المرتقبة أمام الهلال منافسه المحلي.
وقال غاياردو في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "استحقينا التأهل بالنظر إلى المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون، عندما تعرضنا لصدمة (استقبال الهدف الأول ضد نافباهور) أظهرنا ردة فعل كبيرة".
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وعن مواجهة منافسه المحلي الهلال أوضح: "علينا أولاً الاستمتاع باللحظة، ثم لدينا بعد ذلك مباراة أمام الوحدة في الدوري المحلي، دعونا لا نسبق الأحداث".
ويواجه الاتحاد صاحب المركز الخامس محلياً منافسه الهلال متصدر الترتيب أول آذار في الدوري، قبل مواجهته ذهاباً وإياباً في دوري الأبطال في الشهر ذاته.
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