الحكم بالسجن سنة بحق الدولي المغربي الياس الشاعر

قضت محكمة الجنايات في مدينة أنتويرب البلجيكية، أمس، بسجن الدولي المغربي إلياس الشاعر لمدة سنة نافذة إضافة إلى سنة أخرى موقوفة التنفيذ، وذلك بتهمة الاعتداء على سائق شاحنة.

وفرضت المحكمة أيضا غرامة مالية قدرها 15864 يورو على الشاعر المولود في بلجيكا، كتعويضات وفوائد لضحيته، وهو سائق شاحنة كسرت جمجمته بعد مشاجرة مع اللاعب المغربي .

كما أدين رجلان آخران في المحاكمة وحكم عليهما بالسجن لمدة ستة و12 شهرا على التوالي.

وتعود وقائع القضية إلى صيف عام 2020، حين تشاجر الشاعر الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، رفقة شقيقه جابر ومجموعة من أصدقائه، مع أحد سائقي الشاحنات في مدينة بازل

الفرنسية.وقد تعرض السائق، وفق ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، لجرح غائر في الجمجمة، حيث فقد حينها وعيه ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى.

وقال كوينز بارك رينجرز في بيان: "النادي على اتصال منتظم مع الفريق القانوني لإلياس الشاعر فيما يتعلق بتهمة الاعتداء الموجهة إليه.. الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى نهايتها. وعلى هذا النحو، لن يقوم النادي بالإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".

ومن المتوقع أن يستأنف الشاعر البالغ من العمر 26 عاما، وهو لاعب أساسي في فريق كوينز بارك رينجرز، ضد الحكم الصادر في حقه.

( روسيا اليوم)