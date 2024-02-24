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رياضة

فولهام يحصد نقاط يونايتد في الوقت القاتل

Lebanon 24
24-02-2024 | 23:00
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سجل أليكس إيوبي هدفا قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بلحظات ليقود فولهام لفوز مفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد المتواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، وهو أول فوز للفريق اللندني على ملعب أولد ترافورد منذ 2003.

 هدف في اللحظات الأخيرة من إيوبي يمنح فولهام فوزا نادرا على ملعب أولد ترافورد.

 ويحتل يونايتد، الذي خسر للمرة الأولى في ست مباريات بالدوري، المركز السادس في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع. ويحتل فولهام المركز 12 برصيد 32 نقطة.

 وسجل فولهام أولا عن طريق كالفين باسي في الدقيقة 65، مسددا الكرة المرتدة في سقف الشباك.

وأدرك مدافع يونايتد هاري ماغواير التعادل في الدقيقة 89، وبدا الفريق المضيف في طريقه لإنقاذ نقطة على الأقل.

 لكن إيوبي، الذي أهدر فرصتين جيدتين في وقت سابق، سدد كرة قوية في مرمى أندريه أونانا في الزاوية السفلى للمرمى في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة ليترك جماهير الفريق المضيف في حالة صدمة.

( سكاي نيوز)
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