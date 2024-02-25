15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.. وفاة لاعب كرة قدم عن 31 عاماً!
Lebanon 24
25-02-2024
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمّ الحزن في الشارع الرياضي المغربي، بوفاة اللاعب السابق لنادي نهضة بركان لكرة القدم أيوب الشرطي عن عمر ناهز 31 عاما.
Advertisement
ولم يكن الشرطي يعاني من أي مشاكل صحية، وشكلت وفاته صدمة للعديد من زملائه الذين جاوروه في صفوف نادي نهضة بركان، وكذلك أندية مولودية وجدة وجمعية سلا.
ونشر العديد من زملاء الشرطي السابقين في صفوف نادي نهضة بركان، صورا في حساباتهم الشخصية على موقع "إنستغرام" تجمعهم بزميلهم المتوفى، وفي مقدمتهم العربي الناجي لاعب نادي الجيش الملكي حاليا.
ومن جانبه، قدم نادي نهضة بركان تعازيه في وفاة لاعبه السابق، حيث كتب في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "تلقى نادي نهضة بركان بعميق الحزن والأسى نبأ وفاة اللاعب السابق لفريقنا أيوب الشرطي، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم النادي بجميع مكوناته بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. أمر إيجابي حصل!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. أمر إيجابي حصل!
05:51 | 2024-02-24
24/02/2024 05:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شابا.. ابن نوال الزغبي حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
أصبح شابا.. ابن نوال الزغبي حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
01:48 | 2024-02-24
24/02/2024 01:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار المصرفي.. على هذا السعر؟!
Lebanon 24
الدولار المصرفي.. على هذا السعر؟!
02:15 | 2024-02-24
24/02/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جدا.. هيفا وهبي تتألق في باريس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير جدا.. هيفا وهبي تتألق في باريس (فيديو)
03:34 | 2024-02-24
24/02/2024 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
14:00 | 2024-02-24
24/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2024-02-24
فولهام يحصد نقاط يونايتد في الوقت القاتل
15:00 | 2024-02-24
انتهاء مباراة رسمية بعد نصف ساعة فقط.. ماذا حدث؟ (فيديو)
12:30 | 2024-02-24
الحكم بالسجن سنة بحق الدولي المغربي الياس الشاعر
10:21 | 2024-02-24
مدرب الاتحاد: لا أفكر في مواجهة الهلال
06:44 | 2024-02-24
ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز على سبيرز
04:30 | 2024-02-24
"صفعة" لـ"برشلونة".. تير شتيغن إلى الدوري السعودي!
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 08:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 08:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 08:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24