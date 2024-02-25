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رياضة

لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.. وفاة لاعب كرة قدم عن 31 عاماً!

Lebanon 24
25-02-2024 | 00:51
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عمّ الحزن في الشارع الرياضي المغربي، بوفاة اللاعب السابق لنادي نهضة بركان لكرة القدم أيوب الشرطي عن عمر ناهز 31 عاما.
 
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وفاة اللاعب المغربي أيوب الشرطي عن 31 عاما


ولم يكن الشرطي يعاني من أي مشاكل صحية، وشكلت وفاته صدمة للعديد من زملائه الذين جاوروه في صفوف نادي نهضة بركان، وكذلك أندية مولودية وجدة وجمعية سلا.

ونشر العديد من زملاء الشرطي السابقين في صفوف نادي نهضة بركان، صورا في حساباتهم الشخصية على موقع "إنستغرام" تجمعهم بزميلهم المتوفى، وفي مقدمتهم العربي الناجي لاعب نادي الجيش الملكي حاليا.


ومن جانبه، قدم نادي نهضة بركان تعازيه في وفاة لاعبه السابق، حيث كتب في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "تلقى نادي نهضة بركان بعميق الحزن والأسى نبأ وفاة اللاعب السابق لفريقنا أيوب الشرطي، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم النادي بجميع مكوناته بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". (روسيا اليوم)
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