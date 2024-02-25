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رياضة

"أغلب أهدافه بالحظ".. نجم الكرة النيجيرية يوجه انتقادات لاذعة لصلاح

Lebanon 24
25-02-2024 | 07:30
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يعد محمد صلاح خامس أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق والعاشر في تاريخ الدوري الإنكليزي، لكن ذلك لم يجنبه التعرض لانتقادات شديدة من أحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة النيجيرية.

وانتقد النجم النيجيري المعتزل ياكوبو أيغبيني، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مقابلة مع "talkSPORT"، صلاح وزعم أنه ليس قريبا حتى من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين سبق لهم اللعب في "البريمير ليغ".
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ووصف ياكوبو، الدولي المصري بأنه لاعب محظوظ مضيفا: "صلاح ليس بلاعب من الطراز العالمي في رأيي. إنه لا يجيد التعامل مع الكرة، ويسجل أغلب أهدافه نتيجة الحظ".

وردا على سؤال حول اختياره للاعبين الأفارقة الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي، تجاهل ياكوبو اسم محمد صلاح تماما.

واختار المهاجم الدولي النيجيري السابق، أوكوتشا، ودروغبا، وكانو، ويايا توريه، وإيمانويل أديبايور، وساديو ماني كأعظم اللاعبين لأفارقة في تاريخ الدوري الإنكليزي.

ولكن موقع "sportskeeda"، اعتبر تصريحات ياكوبو الذي سبق له اللعب في أندية متوسطة في الدوري الإنكليزي على غرار إيفرتون وريدينغ، مجحفة في حق صلاح، بالنظر للأرقام التي حققها في الدوري الإنكليزي مقارنة بباقي النجوم الأفارقة.

فبحسب الموقع، فإن الكثير من اللاعبين الأفارقة الذين ذكرهم ياكوبو وقال إنهم الأفضل من مثل القارة السمراء في الدوري الإنكليزي على غرار كانو وماني ودروغبا الذين كانوا مهاجمين رائعين وأوكوتشا الذي كان لاعب كرة قدم عبقري، لم يقترب أي منهم حتى من مطابقة الأثر الذي تركه صلاح في "البريمير ليغ".

فصلاح منذ انضمامه لليفربول في العم 2017 يسجل 23 هدفا أو أكثر في كل موسم وأحرز 205 هدف بشكل عام للنادي في أقل من سبع سنوات. 

كما أن صلاح ساهم في تتويج ليفربول بجميع الألقاب الممكنة أثناء تواجده مع النادي وهي الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنكليزي وكأس الاتحاد. (روسيا اليوم) 
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