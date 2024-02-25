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رياضة

صلاح يعمّق جراح ليفربول.. موقعة تشيلسي تُربك الفريق

Lebanon 24
25-02-2024 | 11:44
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يغيب النجم المصري محمد صلاح عن النهائي الذي سيجمع فريقه ليفربول وغريمه تشلسي، ليشكل غيابه ضربة قوية، إذ سيخوض ليفربول النهائي دون 3 من أبرز نجومه في خط الهجوم، وهم صلاح والأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا.
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ولم يغب صلاح عن أي من المباريات النهائية العشرة السابقة، التي خاضها ليفربول أثناء وجوده، وستكون موقعة الأحد النهائي الأول الذي يغيب عنه النجم المصري، منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

ومن غير المعروف حتى الآن، إذا ما كان صلاح قد سافر إلى لندن لمرافقة الفريق، والاحتفال بالتتويج في حال الانتصار، حيث لم يظهر في أي فيديوهات للفريق الأحد.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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