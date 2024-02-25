15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
العهد يضمن صدارة سداسية الأوائل
Lebanon 24
25-02-2024
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت مباراة العهد والصفاء بالتعادل السلبي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات مرحلة سداسي الأوائل لتحديد بطل الدوري اللبناني.
جاءت المباراة مغلقة وشهدت حذرا دفاعيا من الجانبين عكس المتوقع خوفا من استقبال الأهداف.
Advertisement
سيطر الصفاء نسبيا على وسط الملعب لخلق محاولات هجومية، بينما تمركز دفاع العهد بشكل جيد.
في المقابل نجح فريق العهد في امتصاص حماس الصفاء ليخرج بشباكه نظيفه بعد نهاية الشوط الأول.
لم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الثاني حيث حافظ الصفاء على استحواذه السلبي، واعتمد العهد على المرتدات في محاولة لخطف النقاط الثلاث، لتنتهي المباراة 0-0.
وارتفع رصيد العهد إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما يتواجد الصفاء بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة.(موقع كورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
09:30 | 2024-02-25
25/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
06:00 | 2024-02-25
25/02/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
16:23 | 2024-02-24
24/02/2024 04:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا أبرز "مدينة أشباح" قرب لبنان.. هكذا جعلها "حزب الله" مهجورة!
Lebanon 24
إكتشفوا أبرز "مدينة أشباح" قرب لبنان.. هكذا جعلها "حزب الله" مهجورة!
16:00 | 2024-02-24
24/02/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:37 | 2024-02-25
التعادل السلبي يخيم على مواجهة الوكرة والسد بالدوري القطري
14:13 | 2024-02-25
بهدف قاتل.. ليفربول بطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية
11:44 | 2024-02-25
صلاح يعمّق جراح ليفربول.. موقعة تشيلسي تُربك الفريق
10:00 | 2024-02-25
قبل مواجهته المرتقبة ضد الشباب.. والدة رونالدو توجه رسالة لنادي النصر
07:30 | 2024-02-25
"أغلب أهدافه بالحظ".. نجم الكرة النيجيرية يوجه انتقادات لاذعة لصلاح
07:07 | 2024-02-25
بالفيديو... لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق المباراة!
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 22:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 22:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 22:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24