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رياضة

العهد يضمن صدارة سداسية الأوائل

Lebanon 24
25-02-2024 | 12:47
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انتهت مباراة العهد والصفاء بالتعادل السلبي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات مرحلة سداسي الأوائل لتحديد بطل الدوري اللبناني.

جاءت المباراة مغلقة وشهدت حذرا دفاعيا من الجانبين عكس المتوقع خوفا من استقبال الأهداف.
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سيطر الصفاء نسبيا على وسط الملعب لخلق محاولات هجومية، بينما تمركز دفاع العهد بشكل جيد.

في المقابل نجح فريق العهد في امتصاص حماس الصفاء ليخرج بشباكه نظيفه بعد نهاية الشوط الأول.

لم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الثاني حيث حافظ الصفاء على استحواذه السلبي، واعتمد العهد على المرتدات في محاولة لخطف النقاط الثلاث، لتنتهي المباراة 0-0.

وارتفع رصيد العهد إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما يتواجد الصفاء بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة.(موقع كورة)
 
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