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رياضة
البرازيل تتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
Lebanon 24
25-02-2024
|
16:00
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توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عقب فوزه على نظيره المنتخب الإيطالي (6-4) في المباراة النهائية.
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المصدر: بي إن سبورتس
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