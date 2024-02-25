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رياضة

البرازيل تتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

Lebanon 24
25-02-2024 | 16:00
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توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عقب فوزه على نظيره المنتخب الإيطالي (6-4) في المباراة النهائية.
 
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المصدر: بي إن سبورتس
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