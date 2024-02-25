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ذكرت تقارير صحفية أن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس فريق برشلونة الإسباني، تلقى عرضا للانتقال إلى أحد الأندية السعودية.ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أمس السبت، عن مراسلها "أشرف بن عياد" الذي كتب على حسابه بشبكة "إكس": "حصريا.. تير شتيجن حصل على عرض مميز من الدوري السعودي".ومن جانبها، قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن الحارس تير شتيجن تلقى عرضا رسميا من نادي اتحاد جدة السعودي.وأضافت الشبكة أن رامون بلانيس، المدير الرياضي لاتحاد جدة والسكرتير الفني السابق لبرشلونة، هو من يضغط لإجراء الصفقة.وأوضحت "ريليفو" أن وصول عرض من السعودية قد يجعل تير شتيجن يعيد التفكير في مسيرته مع برشلونة، الذي سيضطر لبيع أحد نجومه في الصيف المقبل، في ظل أزمته المالية.(عربي 21)