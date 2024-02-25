Advertisement

رياضة

عرض سعودي لـ"تير شتيغن"

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1168348-638445004284461673.jpg
Doc-P-1168348-638445004284461673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت تقارير صحفية أن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس فريق برشلونة الإسباني، تلقى عرضا للانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أمس السبت، عن مراسلها "أشرف بن عياد" الذي كتب على حسابه بشبكة "إكس": "حصريا.. تير شتيجن حصل على عرض مميز من الدوري السعودي".
Advertisement

ومن جانبها، قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن الحارس تير شتيجن تلقى عرضا رسميا من نادي اتحاد جدة السعودي.

وأضافت الشبكة أن رامون بلانيس، المدير الرياضي لاتحاد جدة والسكرتير الفني السابق لبرشلونة، هو من يضغط لإجراء الصفقة.

وأوضحت "ريليفو" أن وصول عرض من السعودية قد يجعل تير شتيجن يعيد التفكير في مسيرته مع برشلونة، الذي سيضطر لبيع أحد نجومه في الصيف المقبل، في ظل أزمته المالية.(عربي 21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2024-02-26
23:32 | 2024-02-25
16:28 | 2024-02-25
16:00 | 2024-02-25
14:37 | 2024-02-25
14:13 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24