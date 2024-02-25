Advertisement

رياضة

كلوب يفتح النار على حكم مباراة تشيلسي!

Lebanon 24
25-02-2024 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1168349-638445006075453205.jpg
Doc-P-1168349-638445006075453205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، هجومًا على حكم مباراة فريقه أمام تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتوج ليفربول بلقب كأس الرابطة العاشر في تاريخه، بعد حسم النهائي بهدف نظيف سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 (الشوط الإضافي الثاني).
Advertisement

وقال كلوب في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "كان هناك فريقان يقاتلان بشدة، ولم يكن الحكم (كريستوفر كافانا) في مستوى المباراة".

وتطرق إلى إصابة ريان جرافينبيرش بعد التحام مع مويسيس كايسيدو، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب تشيلسي دهس قدم جرافينبيرش تمامًا، ما عرضه لإصابة خطيرة غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 28 ليحل مكانه جو جوميز، علمًا بأن كايسيدو لم يحصل على أي بطاقة، ولم يتدخل حكم الفيديو جون بروكس.(جول.كوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-02-25
14:37 | 2024-02-25
14:13 | 2024-02-25
12:47 | 2024-02-25
11:44 | 2024-02-25
10:00 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24