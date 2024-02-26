العقل المدبر لصفقات "ريال مدريد" يرغب في إضافة هذا اللاعب الشاب

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ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن رئيس الكشافين في ريال مدريد جوني كالافات "وضع يده على لؤلؤة جديدة سيضيفها إلى جواهر عملاق الليغا".وأوضحت الصحيفة أن العقل المدبر لصفقات "الملكي" يرغب في إضافة اللاعب الشاب أنطونيو نوسا إلى قائمة النجوم المستقبليين في النادي.وأضافت: "المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً يلعب في صفوف بروج البلجيكي، وجذب الأنظار بشدة في الفترة الماضية، ومن أبرز المواهب التي يتوقع المتابعون أن تتألق في السنوات المقبلة".وتابعت: "الشاب الذي ولد في النرويج، يعد اللؤلؤة الجديدة التي يتعقبها جوني كالافات، ليواصل مهامه في التعاقد مع أبرز المواهب حول العالم وجلبها إلى سانتياغو برنابيو".وواصلت: "كالافات وفريقه من الكشافة كان رائعاً في الفترة الماضية، ولكن يبدو أن عملهم متواصل ويواصلون البحث عن المزيد من المواهب للانضمام إلى ريال مدريد ومواصلة تشكيل فريق لديه مستقبل كبير".واختتمت: "أنطونيو نوسا تحت أنظار "الميرنغي" حالياً ويمكن أن يكون إضافة كبيرة في المستقبل نظراً لموهبته التي فرض بها نفسها مع فريق بروج".