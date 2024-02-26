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رياضة
رحلة هندرسون من السعودية إلى هولندا تنقلب.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
26-02-2024
|
03:00
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أكدت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب جوردان هندرسون لا يعيش أفضل فتراته كما كان يتوقع عقب قرار عودته إلى أوروبا.
وقالت صحيفة ذا صن إن رحلة الدولي الإنكليزي من السعودية إلى هولندا انقلبت رأساً على عقب، بعدما لم يظهر بالمردود المنتظر منه.
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وأوضحت: "شارك جوردان هندرسون مع أياكس في 4 مباريات فقط منذ انتقاله إلى الفريق كانون الثاني الماضي".
وأضافت: "اللاعب الذي غادر الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الشتوية كان قائداً للفريق الأسبوع الماضي أمام إن إي سي نيميخن في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2".
في المقابل جلس اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً على مقاعد البدلاء خلال رحلة أياكس إلى ألكمار الأحد، بعدما كان قد غاب قائد ليفربول السابق عن الفوز الدراماتيكي في الوقت الإضافي في دوري المؤتمرات على بودو جليمت الخميس الماضي بسبب كدمة تعرض لها".
وأشارت إلى أن هندرسون لم يقنع بعد كل مشجعي ناديه الجديد، بما في ذلك الأسطورة رافائيل فان دير فارت الذي قال: "لقد جلب أياكس لاعبين بلا جودة، وسيتعين على النادي الآن متابعة بقية الموسم".
وذكر: "لقد جلبوا جوردان هندرسون، كل ما يفعله هو لعب تمريرة صغيرة على نطاق واسع، أو تمريرة صغيرة إلى الخلف
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