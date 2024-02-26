ميسي ينقذ إنتر ميامي من الخسارة

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أنقذ نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي، فريقه من الخسارة أمام لوس أنجلوس غالاكسي في الجولة الثانية من الدوري الأميركي الإثنين.أحرج أصحاب الأرض ميسي ورفاقه حيث أضاع لاعب الوسط ريكي بوج ركلة جزاء في الدقيقة 13.وواصل لوس أنجلوس نشاطه حتى سجل ديان يوفيليتش الهدف الأول في الدقيقة 75.لكن ماركي ديلغادو لاعب وسط لوس أنجلوس غالاكسي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88 ليستغل ميسي ورفاقه النقص العددي، نجح خلالها ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 92 بعد تبادل الكرة مع زميله جوردي ألبا.ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى أربع نقاط، بينما حصد لوس أنجلوس غالاكسي أول نقطة في مباراته الأولى بالدوري الأميركي.وفي لقاء آخر، تعادل ناشفيل مع ضيفه نيويورك ريد بولز دون أهداف في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.