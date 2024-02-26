Advertisement

رياضة

ميسي ينقذ إنتر ميامي من الخسارة

Lebanon 24
26-02-2024 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1168509-638445434750335431.jpg
Doc-P-1168509-638445434750335431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذ نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي، فريقه من الخسارة أمام لوس أنجلوس غالاكسي في الجولة الثانية من الدوري الأميركي الإثنين.

أحرج أصحاب الأرض ميسي ورفاقه حيث أضاع لاعب الوسط ريكي بوج ركلة جزاء في الدقيقة 13.
Advertisement

وواصل لوس أنجلوس  نشاطه حتى سجل ديان يوفيليتش الهدف الأول في الدقيقة 75.

لكن ماركي ديلغادو لاعب وسط لوس أنجلوس غالاكسي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88 ليستغل ميسي ورفاقه النقص العددي، نجح خلالها ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 92 بعد تبادل الكرة مع زميله جوردي ألبا.

ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى أربع نقاط، بينما حصد لوس أنجلوس غالاكسي أول نقطة في مباراته الأولى بالدوري الأميركي.

وفي لقاء آخر، تعادل ناشفيل مع ضيفه نيويورك ريد بولز دون أهداف في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:27 | 2024-02-26
03:00 | 2024-02-26
00:00 | 2024-02-26
23:32 | 2024-02-25
23:00 | 2024-02-25
16:28 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24