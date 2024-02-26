بعد رفض تمديد عقده مع ريمس.. المغربي يونس عبد الحميد يعلّق

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فاجأ نادي ريمس الفرنسي نجم منتخب المغرب يونس عبد الحميد بعدما أبلغه بنهاية مسيرته الاحترافية معه في شهر يونيو/ حزيران المقبل، رغم المستوى المميز الذي قدمه اللاعب المغربي مع هذا النادي الفرنسي طيلة 7 سنوات.وخاض اللاعب يونس عبد الحميد 242 مباراة مع نادي ريمس الفرنسي منذ انضمامه إليه عام 2018، حين كان يلعب في الدرجة الثانية، إذ يعتبر أحد أبرز المحترفين ثباتاً في عطائه الفني والبدني.وفي وقت كان صاحب الـ 36 سنة ينتظر تجديد عقده لموسمين على الأقل، نظراً لأدائه المميز في الموسم الكروي الحالي، فضلاً عن اختياره ضمن التشكيلة المثالية في منافسات "الليغ 1"، قرر مسؤولو نادي ريمس التراجع عن فكرة استمرار المدافع الصلب في صفوف ناديهم، بغض النظر عن عروضه القوية، التي كانت وراء استدعائه لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج 2023، مع منتخب المغرب.وتعليقاً على رحيله المنتظر عن نادي ريمس الفرنسي الصيف المقبل، أعرب عبد الحميد في تصريح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، عن خيبة أمله، بعد رفض تمديد عقده، كما كان يتوقع، ولا سيما بعد المستوى الرائع الذي قدمه في هذا الموسم، وهو ما سمح له بالعودة إلى منتخب المغرب.